Agì correttamente chiesta l' archiviazione per il carabiniere che sparò e uccise Muhammad Sitta la notte di capodanno

Nel cuore della notte di Capodanno, la tensione tra sicurezza e emergenza ha raggiunto il suo apice. La decisione del maresciallo Armando Masini di usare la forza letale per fermare Muhammad Sitta, responsabile di gravissimi atti di violenza, è stata giudicata corretta dalla Procura. Questa vicenda solleva importanti riflessioni sulla capacità delle forze dell'ordine di intervenire in situazioni estreme, dove ogni scelta può cambiare il corso degli eventi.

"Agì correttamente" e, secondo la Procura, il maresciallo Armando Masini comandante della Stazione di Villa Verucchio non aveva altra scelta per fermare Muhammad Sitta, il 23enne egiziano che la notte di capodanno ha seminato il panico accoltellando quattro persone, se non quella di sparare e.

