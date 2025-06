Aggressioni e violenze sessuali ai danni della moglie | misura cautelare per un 45enne

Una donna di Verdellino ha deciso di rompere il silenzio: dopo mesi di violenze e soprusi, ha trovato il coraggio di denunciare il marito. I carabinieri di Zingonia hanno così emesso una misura cautelare che impedisce all’uomo di avvicinarsi alla famiglia, nel tentativo di proteggere lei e i figli da un grave ciclo di aggressioni. La giustizia si mobilita per tutelare le vittime e combattere ogni forma di violenza domestica.

Verdellino. I carabinieri di Zingonia hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla famiglia nei confronti di un cittadino indiano di 45 anni. L’uomo è indagato per una prolungata serie di maltrattamenti ai danni della moglie e dei figli. Tutto ha inizio lo scorso aprile quando la donna, stanca di subire violenze sessuali, percosse e maltrattamenti si è rivolta ai carabinieri di Zingonia. Da lì ha avuto origine l’indagine che attraverso le dichiarazioni raccolte e gli approfondimenti investigativi svolti dai carabinieri, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Bergamo, hanno consentito di delineare un quadro di violenze domestiche che si sarebbe protratto per oltre quindici anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Aggressioni e violenze sessuali ai danni della moglie: misura cautelare per un 45enne

In questa notizia si parla di: violenze - sessuali - danni - moglie

Depardieu condannato per violenze sessuali su 2 donne: 18 mesi sospesi e sospensione diritti civili - Gerard Depardieu è stato condannato a 18 mesi di reclusione sospesi e alla sospensione dei diritti civili per violenze sessuali su due donne.

Lui, sposato, inizia una relazione extraconiugale con un'altra donna ma non si nasconde dalla moglie, al contrario la obbliga a convivere in tre sotto lo stesso tetto nella loro casa del Padovano. Non contento, inizia a vessare entrambe. Se qualcosa non proce Vai su Facebook

Avellino, era accusato di violenza sessuale ai danni dell'ex moglie: prosciolto; Stupra la moglie, poi le botte e le minacce di morte anche davanti ai figli piccoli: lei registra tutto in un; Insulti e violenza ai danni dell'ex moglie, 54enne finisce a processo.

Verdellino, picchia la moglie per anni e la costringe ad avere un rapporto sessuale: divieto di avvicinamento per un 45enne - Le violenze domestiche sarebbero iniziate già durante la loro convivenza, nel 2010 a Latina ... Si legge su bergamo.corriere.it

Il marito che costringe moglie e amante a convivere: sesso davanti alla finestra per far vedere tutto ai vicini - L'uomo dovrà scontare 20 anni di carcere per maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Segnala today.it