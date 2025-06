Aggressioni agli autisti Sindacati dal prefetto | Basta parole È tempo di intervenire

Negli ultimi giorni, si è tenuto in Prefettura il secondo incontro dedicato alle aggressioni contro gli autisti del Trasporto Pubblico Locale, un tema cruciale che richiede azioni concrete. Con la presenza di autorità, forze dell’ordine e rappresentanti dei sindacati, si è ribadito che le parole non bastano più: è ora di intervenire con decisione per garantire sicurezza a lavoratori e cittadini. È giunto il momento di passare ai fatti.

Si è svolto nei giorni scorsi in prefettura, il secondo incontro calendarizzato sul tema delle aggressioni al personale del Trasporto Pubblico Locale (TPL) e sulla sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri, alla presenza del prefetto Clemente Di Nuzzo, delle forze dell’ordine, delle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Aggressioni agli autisti. Sindacati dal prefetto: "Basta parole. È tempo di intervenire"

