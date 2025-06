Aggredito in discoteca 25enne in ospedale in codice rosso

Una notte di tensione a Sestri Levante: un giovane di 25 anni è stato brutalmente aggredito in discoteca, finendo in ospedale in codice rosso. Le circostanze dell’attacco sono ancora avvolte nel mistero, mentre i carabinieri lavorano per chiarire i fatti e le motivazioni dietro questa violenta escalation. La comunità si stringe intorno alla famiglia del ragazzo, sperando in una rapida risoluzione del caso e in una maggiore sicurezza nelle serate di svago.

Tensione a Sestri Levante nella notte, dove un ragazzo di 25 anni è finito in ospedale in codice rosso, il più grave, dopo un'aggressione. Ancora poco chiari i contorni della vicenda e le motivazioni che hanno portato allo scontro, su cui stanno indagando i carabinieri, ma stando alle prime.

