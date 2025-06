Aggredito con una mazza da baseball e derubato dell’auto | arrestati due uomini

Un brutto episodio scuote la comunità di Santa Venerina: due uomini sono stati arrestati dopo aver aggredito un passante con una mazza da baseball e avergli rubato l'auto. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di assicurare alla giustizia i responsabili, fermandoli prima che potessero commettere ulteriori reati. La sicurezza della nostra città dipende anche dalla collaborazione e dalla prontezza delle forze dell'ordine nel proteggere i cittadini e mantenere la legalità.

Nel tardo pomeriggio di alcuni giorni fa, i carabinieri delle stazioni di Santa Venerina e Riposto hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 29 e 38 anni, entrambi residenti a Santa Venerina. I due sono accusati di rapina aggravata in concorso e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di.

