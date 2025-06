Aggredisce due agenti e danneggia una volante | arrestato

Momenti di tensione e preoccupazione hanno scosso l’ospedale Santa Maria degli Angeli, dove un uomo di 36 anni, in stato di alterazione, ha aggredito due agenti e danneggiato una volante. La sua reazione violenta è finita con l’arresto e la sicurezza del personale e dei presenti è stata temporaneamente compromessa. Un episodio che sottolinea ancora una volta la delicata convivenza tra ordine pubblico e situazioni di crisi.

Momenti di apprensione all'ospedale Santa Maria degli Angeli. Un uomo di 36 anni, di nazionalità moldava, è stato arrestato dopo aver ferito due agenti della polizia. È successo nella serata di domenica 15 giugno. La persona, in stato di alterazione, è stata immobilizzata grazie anche al sostegno.

