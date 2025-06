Aggredì agente trans ultras a domiciliari e braccialetto elettronico

Una vicenda che solleva ancora una volta importanti questioni sulla sicurezza e la gestione della violenza negli eventi sportivi. L'adozione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico segna un passo avanti nel monitoraggio e nella prevenzione di comportamenti pericolosi. Ma quanto può davvero contribuire questa misura alla tutela dei cittadini e delle forze dell’ordine? Scopriamolo insieme in questo approfondimento.

Arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per uno degli ultras del Trento che, a inizio anno, ha aggredito in un locale un agente di polizia in fase di transizione e libero dal servizio. La misura cautelare è stata emessa dal gip del tribunale di Trento al termine di una.