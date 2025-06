Agenti della polizia locale di Genova indagati per pestaggi e droga si indaga sulla chat Quei bravi ragazzi

Scandalo scuote la città di Genova: agenti della polizia locale indagati per pestaggi, droga e abusi. Le indagini si concentrano su una chat chiamata “quei bravi ragazzi”, tra accuse di umiliazioni, sottrazione di denaro, falsificazioni e nascondigli di dosi. La difesa si difende affermando l’estraneità alle contestazioni e sottolinea che alcuni sono già stati ascoltati come testimoni. Un caso che mette in discussione l’integrità delle forze dell’ordine e scuote l’opinione pubblica.

