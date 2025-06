Affoga a tredici anni Sparisce nel lago alla festa di fine anno

Una tragedia colpisce Marsciano, dove un'adolescente di appena tredici anni è scomparsa nel lago durante la festa di fine anno, lasciando una comunità sconvolta e in lutto. L’incidente si aggiunge a un'inquietante serie di perdite che stanno sconvolgendo la provincia di Perugia, portando alla luce il dolore di molte famiglie e l’urgenza di riflettere sulla sicurezza in momenti di festa. La domanda ora è: come prevenire queste tragedie?

Lo hanno ritrovato i sommozzatori dei vigili del fuoco a circa quattro metri di profondità, in un laghetto artificiale. Il luogo della festa per la fine della scuola e per l’inizio dell’estate è diventato il luogo della tragedia. A Marsciano, in provincia di Perugia, una nuova vittima è stata strappata alla vita dall’acqua. Una contabilità del dolore, che conta cinque vittime in pochi giorni, nella quale rientrano il sedicenne Aymane Ed Dafali che ha perso la vita nelle acque dei lidi ferraresi, sulla costa di Comacchio, per salvare una coppia di bagnanti, il piccolo Mohamed Erraji annegato a 10 anni nel lago di Bilancino, a Barberino del Mugello, l’11enne morto a al Lido degli Estensi mentre, domenica pomeriggio, faceva il bagno con genitori e il fratellino, e ancora il bimbo di sei anni che ha perso la vita nella piscina di un campeggio al Lido delle Nazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Affoga a tredici anni . Sparisce nel lago alla festa di fine anno

In questa notizia si parla di: fine - festa - affoga - tredici

Festa di fine stagione per lo Sci Club Aterno sul lungomare - Lo Sci Club Aterno ha festeggiato la conclusione della stagione sul lungomare di Pescara. La serata, all’insegna della convivialità e della gioia, ha celebrato un'annata ricca di successi e soddisfazioni, dopo anni complicati dal maltempo.

Affoga a tredici anni . Sparisce nel lago alla festa di fine anno.

Affoga a tredici anni . Sparisce nel lago alla festa di fine anno - Il ragazzo si trovava vicino a un bacino artificiale a Marsciano. Secondo quotidiano.net

Riccardo Tascini muore affogato a 13 anni in un laghetto per la festa di fine anno scolastico. Il dramma a Pieve Caina di Marsciano - Un ragazzino di 13 anni, Riccardo Tascini, è morto affogato domenica pomeriggio in un laghetto artificiale a Pieve Caina, frazione di Marsciano. Si legge su msn.com