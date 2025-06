Affitti brevi a Pesaro fine del boom | ora la clientela è stabile e qualche casa resta sfitta

Negli ultimi anni, Pesaro ha vissuto un vero e proprio boom di affitti brevi, attirando turisti e investitori. Tuttavia, il mercato sembra ora consolidarsi: la domanda è stabile o in lieve aumento, ma alcune abitazioni restano sfitte. La sfida futura sarà trovare un equilibrio sostenibile tra domanda e offerta, garantendo così un settore dinamico e redditizio per tutti gli stakeholder coinvolti.

Pesaro, 17 giugno 2025 – Il boom degli appartamenti messi a disposizione per gli affitti brevi turistici sembra aver subito una lieve battuta d’arresto. La richiesta da parte dei turisti che arrivano a Pesaro e che scelgono questa tipologia di locazione è sempre più o meno stabile, se non in leggera crescita, ma siccome soprattutto negli ultimi 4-5 anni tantissimi pesaresi hanno scelto la via dell’affitto turistico, per la propria seconda casa o anche soltanto per una stanza, l’offerta di fatto superato la domanda. E’ questo il quadro che emerge ascoltando chi questa tipologia di locazione la gestisce da anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it