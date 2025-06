Affari Tuoi De Martino presenta il pacchista? Ma in sottofondo Pubblico scatenato

Se pensavate di aver visto tutto, preparatevi a rimanere sorpresi: ad Affari Tuoi il pubblico si è scatenato per un dettaglio inaspettato. Giovanni, il nuovo pacchista calabrese e postino di professione, ha catturato l’attenzione non solo per il suo ruolo, ma per un episodio che ha fatto il giro del web. Ma cosa è successo realmente? Scopriamolo insieme e lasciamoci coinvolgere da questa incredibile sorpresa!

Sorpresa od omaggio? Ad Affari Tuoi molti telespettatori hanno notato un dettaglio non da poco. Protagonista, a sua insaputa, Giovanni, nuovo pacchista calabrese del programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. L'uomo di professione fa il postino. Proprio lui è stato protagonista di un siparietto. Nel momento in cui le telecamere lo hanno inquadrato, è infatti accaduto qualcosa che ha attirato l'attenzione degli utenti del web. Quando il conduttore ha presentato il nuovo pacchista, ecco che di sottofondo si è sentita la colonna sonora di C'è posta per te, storico programma su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, De Martino presenta il pacchista? Ma in sottofondo... Pubblico scatenato

