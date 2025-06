AEW | Chris Jericho sorprende i fan con la sua trasformazione fisica durante la pausa dal ring

a tutti i suoi fan, lasciando intravedere una trasformazione impressionante che ha lasciato tutti senza parole. La dedizione di Jericho alla forma fisica è evidente e dimostra come anche da lontano dal ring, la passione e l’impegno non si fermano mai. Questa metamorfosi apre nuove prospettive per il suo futuro nel mondo dello sport e dell'intrattenimento.

Chris Jericho è lontano dai programmi AEW da un po' di tempo, ma questo non significa che non si stia dando da fare in palestra. Anzi, "Le Champion" sembra aver perso parecchio peso durante la sua assenza dalla compagnia. L'ex campione mondiale ROH ha infatti pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae durante questo periodo lontano dai riflettori, mostrando una silhouette visibilmente più snella. Nel post, Jericho ha augurato un buon fine settimana ai fan e ha annunciato che farà un'apparizione al Washington State Summer Con la prossima settimana, scrivendo: "Buona settimana a tutti! Ho in serbo qualcosa di speciale.

