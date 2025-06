Advocacy Days 2025 giovani attivisti chiedono all’Italia di guidare la cooperazione sanitaria globale

Durante gli Advocacy Days 2025 a Roma, giovani attivisti come Venerando Gambuzza lanciano un appello deciso all’Italia: mettere la salute globale al centro dell’agenda politica internazionale. Con passione e determinazione, chiedono alle istituzioni di guidare la cooperazione sanitaria mondiale, affinché nessuno resti indietro. È il momento di ascoltare e agire: l’Europa e il mondo dipendono da questa svolta.

Un appello chiaro e diretto alle istituzioni italiane: mettere la salute globale al centro dell'agenda politica internazionale. È questo il messaggio portato da Venerando Gambuzza, 26enne catanese e Youth Ambassador di The One Campaign, durante gli Advocacy Days 2025, svoltisi a Roma dal 10 al 12.

