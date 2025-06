Adriano | Ho un bellissimo rapporto con Zanetti! Chivu profilo giusto

Adriano, l'Imperatore del calcio brasiliano, ha condiviso emozioni e ricordi di un passato indimenticabile all’Inter in un’intervista esclusiva a DAZN. Dalla sua umile origine in una favela alle luci del calcio internazionale, il suo percorso è stato segnato da passione, sfide e successi. Con un rapporto speciale con Zanetti e Chivu, Adriano rivela come il suo nome e la sua carriera abbiano plasmato la sua vita. Un racconto che ci invita a riflettere sulla forza dei sogni e della determinazione.

Adriano, ex attaccante dell’Inter e della Nazionale brasiliana, in una lunga intervista a DAZN, è tornato a parlare del suo passato all’Inter. IMPERATORE – Adriano si è raccontato nell’intervista a DAZN in Família – Vita di un Imperatore, partendo dal suo celebre soprannome: « Mi ha fatto strano esser chiamato Imperatore. Vengo da una favela e dopo qualche anno sono stato chiamato così. È chiaro che questo ti faccia pensare. Ma se Dio ha voluto questo, non c’è niente da fare». Riguardo al ritorno in Brasile e l’addio all’Inter ha spiegato: «Dopo la morte di mio padre non avevo più la testa per poter giocare all’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it