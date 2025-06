Arezzo, 17 giugno 2025 – Adesso Riformisti lancia un appello al Comune: basta con la confusione nel centro storico di Sansepolcro. Le fotografie e le segnalazioni dei cittadini evidenziano un diffuso disagio causato da cassonetti di ogni colore e posizione, compromettendo la bellezza e la vivibilità del cuore della città. È ora di adottare una raccolta differenziata più rispettosa e ordinata, capace di valorizzare il patrimonio e migliorare la qualità di vita di tutti.

Arezzo, 17 giugno 2025 – Adesso Riformisti: “Così non va: serve una raccolta differenziata rispettosa del centro storico.” Dopo numerose segnalazioni e documentazioni fotografiche ricevute dai cittadini, il gruppo Adesso Riformisti per Sansepolcro esprimendo forte preoccupazione per le attuali condizioni del centro cittadino, segnato dalla presenza diffusa di cassonetti di vario tipo – neri, grigi, marroni e gialli – posizionati lungo tutte le vie più suggestive del centro. Una situazione che va corretta al più presto: deturpa l'immagine urbana, disorienta cittadini e visitatori e trasmette l'idea di una gestione poco attenta al valore storico e identitario del centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it