Addio stadi e tutine animalier Elodie ai Nastri D'argento sfila con l'abito da sera burgundy

Elodie conquista ancora, questa volta ai Nastri d'Argento 2025, con un’elegante mise da sera color burgundy. Addio stadi e tutine animalier: la cantante e attrice si presenta al massimo della raffinatezza, ritirando il premio come Miglior Attrice non Protagonista. Chi ha firmato il suo look e quali dettagli rendono il suo outfit unico? Scopriamo insieme ogni sfumatura di questo straordinario evento. Continua a leggere per un tuffo nel mondo della moda e dello spettacolo.

Elodie ha ritirato il premio come Miglior Attrice non Protagonista ai Nastri D'argento 2025 indossando un elegante abito burgundy. Ecco chi ha firmato il vestito dell'artista e tutti i dettagli del look. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: elodie - nastri - argento - abito

Nastri d’Argento 2025: trionfa Il tempo che ci vuole della Comencini, premiati Golino, De Angelis, Elodie, Genovese, Mainetti - La magia del cinema italiano brilla ai Nastri d’Argento 2025, con Francesca Comencini che trionfa con "Il tempo che ci vuole", conquistando premi prestigiosi per miglior film, sceneggiatura e attori.

Elodie ai Nastri d'Argento 2025 con un look deep ruby: l'abito con maniche nuvola illuminato dalla collana tennis https://vogueitalia.visitlink.me/KAF5rv Vai su Facebook

Elodie è stata premiata ai Nastri d’Argento 2025 come Miglior attrice non protagonista per la sua intensa interpretazione nel film "Fuori" #Elodie #NastriDArgento #Fuori #MatildaDeAngelis Vai su X

Elodie ai Nastri d'Argento 2025 con un look deep ruby: l'abito con maniche nuvola illuminato dalla collana tennis; Addio stadi e tutine animalier, Elodie ai Nastri D’argento sfila con l’abito da sera burgundy; Nastri d'Argento 2025, la premiazione a Roma: i voti ai look sul red carpet. FOTO.

Addio stadi e tutine animalier, Elodie ai Nastri D’argento sfila con l’abito da sera burgundy - Elodie ha ritirato il premio come Miglior Attrice non Protagonista ai Nastri D'argento 2025 indossando un elegante abito burgundy ... Da fanpage.it

Nastri d'Argento 2025, pagelle look: Elodie incanta (9), Kasia Smutniak trendy (8,5), Pilar Fogliati divina (9), Matilda De Angelis banale (6) - Lunedì 16 giugno il MAXXI di Roma ha ospitato la cerimonia di premiazione dei Nastri d'Argento 2025. ilmessaggero.it scrive