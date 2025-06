Addio al gas russo anche il Gnl | da gennaio basta nuovi contratti in Europa

L’Unione Europea si prepara a voltare pagina, annunciando l’addio al gas russo, incluso il GNL, entro il 2027. Con una roadmap chiara e vincolante, Bruxelles mira a ridurre la dipendenza energetica da Mosca, promuovendo fonti alternative e sostenibili. È un passo deciso verso un futuro più indipendente e verde, ma quali sfide ci attenderanno lungo questo percorso?

L'Unione europea è determinata a dire addio a tutte le importazioni di gas di Mosca, anche quello liquefatto, entro la fine del 2027. Per farlo la Commissione ha presentato una roadmap vincolante che prevede, tra le altre cose, il divieto della stipula di nuovi contratti già a partire dal gennaio.

