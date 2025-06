Addio a zia Maria, pilastro del Forno Sammarco e parte autentica della panificazione.

Il forni di San Marco in Lamis piange oggi la scomparsa di Zia Maria, autentica pilastro della panificazione e cuore pulsante del Forno Sammarco. La sua passione e dedizione hanno deliziato generazioni di sammarchesi, lasciando un’impronta indelebile nel nostro territorio. Con profonda tristezza, ci uniamo al dolore della famiglia Cera, ricordando con affetto una donna che resterà per sempre nel nostro cuore.

Forno Sammarco di San Marco in Lamis in lutto: un altro pilastro dell'esercizio commerciale di Antonio Cera, zia Maria Franco, è volato in cielo. Soltanto 9 mesi fa era deceduta la sorella, zia Tanella, che insieme a Lina e a Maria, aveva deliziato i palati dei sammarchesi fino all'età di 92 anni.