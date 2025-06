addio a roberto monsecchi storica figura del calcit valdarno

Casa, circondato dall'affetto della famiglia e dei tanti amici che ha ispirato nel corso degli anni. La comunità valdarnese perde una figura di grande valore, ma il suo spirito e il suo esempio continueranno a vivere nelle iniziative e nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Un addio che lascia un vuoto incolmabile, ma anche un’eredità di passione e dedizione che resterà indelebile.

Arezzo, 17 giugno 2025 – Una notizia che ha colpito profondamente la comunità valdarnese: è venuto a mancare all'età di 83 anni Benito Monsecchi, conosciuto da tutti come Roberto, storico direttore della rivista del Calcit Valdarno e figura di riferimento per l’associazione. Aveva dedicato con passione e intelligenza il suo impegno alla crescita del Calcit, diventandone una delle colonne più riconosciute e amate. Il decesso è avvenuto nella sua abitazione. Profondo il cordoglio espresso dal Calcit Valdarno, che in una nota saluta con affetto e riconoscenza il suo storico collaboratore: "Ci ha lasciati un grande amico della famiglia del Calcit Valdarno: Roberto Monsecchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it