Addio a Aurelio Cazzaniga ex presidente del Monza e figura chiave del club

L’Italia piange la scomparsa di Aurelio Cazzaniga, leggenda del Monza e icona della sua storia calcistica. Ex vicepresidente e presidente, la sua passione e dedizione hanno plasmato decenni di successi e sogni biancorossi. La sua figura rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi e di tutta la famiglia monzese. Un’eredità che continuerà a ispirare generazioni di appassionati. La sua memoria sarà eternamente onorata nel club che ha tanto amato.

Lutto in casa Monza. Si è spento ieri all’età di 88 anni Aurelio Cazzaniga, ex vicepresidente del club nel 1966, poi presidente tra il 1969 e il 1972 e figura chiave della dirigenza biancorossa anche nei decenni successivi. Cazzaniga (a sinistra nella foto Caprotti), diventato il numero 1 dei brianzoli a soli 32 anni, ha incarnato come pochi altri l’identità del Monza, che sotto la sua guida ha sfiorato la promozione in Serie A nel 1970. Storica la sua amicizia con l’allenatore biancorosso Gigi Radice: i due insieme hanno conquistato due promozioni dalla C alla B. La prima nel 1967 e la seconda trent’anni dopo, nel 1997. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Addio a Aurelio Cazzaniga, ex presidente del Monza e figura chiave del club

