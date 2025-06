Ad Azzano il vivaio dei manutentori aeronautici | Fondamentali come i piloti ne formiamo 250 l’anno

In un settore cruciale come quello aeronautico, la formazione di manutentori qualificati è la chiave per volare alto e garantire sicurezza. Ad azzano, il vivaio di talenti dedicato ai manutentori aeronautici, risponde con successo alla crisi demografica, formando 250 esperti ogni anno, pronti a decollare negli hangar di 21 aeroporti italiani. Nella galassia Seas, leader nella manutenzione di aeromobili, questa eccellenza formativa fa la differenza, assicurando un futuro solido e innovativo nel cielo italiano.

Alla crisi demografica e alla penuria sul mercato di tecnici manutentori hanno risposto in un modo tanto semplice quanto efficace: creando una scuola ad hoc che è arrivata ad ospitare circa 250 studenti l'anno, che una volta formati vengono immediatamente occupati negli hangar di 21 aeroporti italiani. Nella galassia Seas, società bergamasca specializzata nella manutenzione di aeromobili e in esclusiva della flotta del gruppo Ryanair sul territorio nazionale, un ruolo sempre più di primo piano lo sta assumendo la AEA Aircraft Engineering Academy: acquisita nel 2018, quando si trovava a Sommacampagna (in provincia di Verona), nel luglio 2023 è stata definitivamente trasferita e rilanciata ad Azzano San Paolo, in via Emilia 6, dove ha intrapreso un percorso di crescita straordinario, per numeri e prospettive.

