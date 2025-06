AD Al-Hilal | Inzaghi? Scelta presa da tempo ci ha chiesto di aspettare la finale di Champions Poi la frecciata a Theo Hernandez e Osimhen

L’arrivo di Inzaghi all’Al Hilal ha acceso l’entusiasmo e le aspettative tra i tifosi, pronti a vedere il suo talento in azione in un contesto storico come il Mondiale per club. La sua scelta di attendere la finale di Champions testimonia strategia e determinazione, mentre le frecciate a Hernandez e Osimhen aggiungono pepe a questa avventura. L’esordio dell’allenatore italiano promette emozioni mozzafiato: il mondo aspetta di scoprire se sarà la svolta che tutti sperano.

L`esordio dell`Al Hilal – la nuova squadra dell`ex allenatore dell`Inter Simone Inzaghi – al primo Mondiale per club della storia si avvicina. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: hilal - inzaghi - quot - scelta

Inzaghi, prima intervista all’Al-Hilal e spiega l’addio all’Inter: “Volevo…” - Nel suo debutto come allenatore dell’Al-Hilal, Simone Inzaghi ha condiviso emozioni e motivazioni, rivelando la sua voglia di esplorare nuove frontiere nel mondo del calcio.

Simone Inzaghi insoddisfatto, l’Al Hilal non è riuscito minimamente a soddisfare le richieste del tecnico piacentino, che attendeva almeno due rinforzi entro il 10 giugno. Vai su Facebook

inzaghi Vai su X

Pronostico Real Madrid-Al Hilal quote 1ª giornata Mondiale club; Calzada, CEO Al Hilal: Inzaghi era la prima scelta. Il legame con l'Inter ha un po' rallentato la...; Inzaghi all’Al-Hilal, il CEO: “Prima scelta, trattativa difficile perché è legato all’Inter”.

Inzaghi all’Al-Hilal, il CEO: “Prima scelta, trattativa difficile perché è legato all’Inter” - Le dichiarazioni dell'amministratore delegato del club saudita sull'approdo del tecnico piacentino all'Al- Come scrive fcinter1908.it

Inzaghi, è ufficiale la firma con l'Al-Hilal: quanto guadagnerà a stagione - L`avventura di Simone Inzaghi con l`Inter si è ufficialmente conclusa nella giornata di ieri con tanto di annunci, messaggi social e sentimentalismi da ciclo che. Si legge su msn.com