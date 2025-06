Acqua Arera | spesa investimenti al 2029 sale a 28 mld

Il settore idrico si prepara a un importante impulso di investimenti: entro il 2029, la spesa totale raggiungerà i 28 miliardi di euro, con un incremento annuo rispetto al passato. Per ogni abitante, si prevede una spesa di 565 euro nel periodo 2024-2029, con un aumento rispetto agli anni precedenti. Un investimento che promette di migliorare la qualità e l’efficienza del servizio idrico in tutto il Paese.

(Adnkronos) – Gli investimenti programmati per il periodo 2024-2029 risultano, in termini pro capite, pari a 565 euroabitante a livello nazionale (corrispondenti a una spesa annuale per investimenti di 94 euroabitanteanno, in aumento rispetto al valore annuale di 69 euroabitanteanno che ha caratterizzato il periodo regolatorio 2020-2023):