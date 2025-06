Acne Paper celebra la sua golden age | dal magazine indie a un nuovo spazio culturale a Parigi

un tesoro nascosto. Acne Paper, simbolo di questa golden age, si evolve da magazine indie a spazio culturale a Parigi, confermando il suo ruolo di ponte tra arte, moda e pensiero. Sfogliare le sue pagine significa immergersi in un mondo di creatività autentica e di contenuti esclusivi. È l’emblema di come una rivista possa diventare un’esperienza multisensoriale e un punto di riferimento imprescindibile per chi cerca l’arte in tutte le sue forme.

Sfogliare le pagine di un magazine non è come sfogliare quelle di un libro. La carta è diversa, le immagini pure, cambia addirittura il profumo e solo dando una veloce sbirciatina, si è consapevoli che il contenuto è unico, inconsueto, ma soprattutto d’esposizione. Spesso le riviste indipendenti, sono pezzi da collezionare perché contengono interviste, collaborazioni e testi scritti da personalità di spicco, il cui contributo è paragonabile a un’opera d’arte. Anche la rivista cartacea Acne Paper, per vent’anni dal 2005 al 2025, ha raccolto tra le proprie pagine, i lavori, gli interventi, i volti, le visioni e le storie di personalità come le fotografe Sarah Moon, Leslie Zhang, Sharna Osborne, Paul Kooiker e i lavori delle stylist Patti Wilson, Audrey Hu, Robbie Spencer e Beat Bolliger. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Acne Paper celebra la sua golden age: dal magazine indie a un nuovo spazio culturale a Parigi

Acne Paper, ma meravigliosa rivista di Acne Studios, celebra i suoi 20 anni e lo fa con una golden edition che supera in bellezza tutti i numeri precedenti. Nata nel 2005 e guidata da sempre da Thomas Persson che l'ha resa molto più di un semplice fashion m

