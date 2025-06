Acitrezza | la festa di San Giovanni Battista e apericena in villa privata

Unisciti a noi per celebrare la tradizione più amata dell'estate: una festa di San Giovanni Battista accompagnata da un delizioso apericena in una esclusiva villa privata. Lasciati coinvolgere dall’atmosfera magica di Acitrezza, tra panorami mozzafiato e storie affascinanti, mentre una guida esperta ti svela i segreti nascosti di questa meravigliosa zona. Preparati a vivere un'esperienza unica che unisce cultura, natura e convivialità. La serata ti lascerà ricordi indelebili.

In occasione della vivace Festa di San Giovanni Battista, Sicilia Gaia organizza una serata indimenticabile. Sarai accompagnato da una guida escursionistica esperta e geologo, che ti condurrà attraverso le vie di Acitrezza, svelandoti i segreti geologici e le affascinanti storie legate alle Isole.

Festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista - Aci Trezza, 24 giugno 2025 Concerto a cura della Orchestra di Fiati "Generoso Risi" - Acireale diretta dal M. Carmelo Sapienza. Vai su Facebook

ACITREZZA - Sabato 1 giugno, conferenza stampa della Festa del patrono San Giovanni Battista; Aci Castello, definito il programma dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista; Parrocchie / Domani la comunità di Acitrezza in festa per il martirio del patrono S. Giovanni Battista.