Aci Sant’Antonio aderisce all’iniziativa di Emergency per il ripudio della guerra

Aci Sant’Antonio si unisce con orgoglio all’iniziativa di Emergency per il ripudio della guerra, esponendo uno striscione simbolico sul Palazzo Municipale. Con questa azione, il Comune ribadisce il suo impegno per promuovere pace e giustizia, in linea con l’articolo 11 della Costituzione italiana. Un gesto forte che invita tutti a riflettere sull’importanza di valorizzare i valori di solidarietà e dialogo tra le nazioni.

Il Comune di Aci Sant'Antonio ha aderito all'iniziativa di 'Emergency' esponendo uno striscione con la scritta "R1PUD1A" sul balcone del Palazzo Municipale, in riferimento all'articolo 11 della Costituzione italiana, che sancisce il ripudio della guerra e promuove la pace e la giustizia tra le.

