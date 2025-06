Achille Polonara il nuovo dramma | È leucemia ma andrà bene La moglie Erika | Ho bisogno di te per la vita

Achille Polonara, talento e cuore d’oro, sta affrontando una dura battaglia contro la leucemia. Un dramma che scuote non solo lui, ma anche chi gli sta vicino, come la moglie Erika. Quando il sindaco di Ancona, Silvetti, ha appreso la notizia, la sua commozione è stata sincera, testimonianza di un legame profondo con questa famiglia. La speranza e l’amore sono più forti di ogni sfida: insieme, hanno bisogno di te per affrontare il cammino.

ANCONA Quando il sindaco Silvetti l'ha saputo, non è riuscito a trattenere la sua commozione: «Conosco Achille, soprattutto conosco bene i suoi genitori. Ho seguito la sua crescita.

