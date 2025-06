Achille Polonara e la leucemia mieloide | Forse una connessione con i farmaci per il tumore al testicolo

Achille Polonara, talento della Virtus Bologna, ha affrontato una battaglia difficile contro la leucemia mieloide, un tumore del sangue che colpisce migliaia di italiani ogni anno. Dopo aver superato un tumore testicolare e un intervento chirurgico, il suo ritorno in campo testimonia forza e resilienza. La sua storia solleva importanti domande: potrebbe esserci una connessione tra i farmaci usati per il tumore e lo sviluppo della leucemia? Una riflessione che merita attenzione.

Achille Polonara, 33 anni, ha la leucemia mieloide. Il giocatore di basket della Virtus è affetto dal tumore del sangue che colpisce 4 mila persone all’anno in Italia nelle sue due forme, acuta e cronica. Polonara si era fermato nell’ottobre 2023 per una neoplasia testicolare. È tornato in campo dopo due mesi, un intervento chirurgico e la chemioterapia. Repubblica oggi parla della malattia di Polonara con Paolo Corradini, professore di ematologia all’università di Milano. Il quale spiega che dalla leucemia mieloide oggi si può guarire: «E con le terapie attuali la possibilità è molto migliorata. 🔗 Leggi su Open.online

Achille Polonara ha la leucemia, "è ricoverato": l'annuncio choc della Virtus Bologna - Una notizia sconvolgente scuote il mondo del basket italiano: Achille Polonara, talento della Virtus Bologna e della Nazionale, è stato ricoverato con diagnosi di leucemia.

Ad Achille Polonara è stata diagnosticata una leucemia mieloide, dopo tutto quello che ha già passato

Il cestista della Virtus Bologna e della Nazionale, Achille Polonara, è stato colpito da una leucemia mieloide. Dopo l'intervento del 2023, affronta ora una nuova difficile battaglia.

