Accuse di maltrattamenti su minore in provincia di Avellino | padre a processo

Una vicenda che scuote la comunità della Valle del Calore: un uomo di 57 anni, accusato di maltrattamenti su una minore, si trova ora a processo. La denuncia ai Carabinieri evidenzia un grave quadro di abusi e restrizioni, portando all’allontanamento della ragazza. Un caso che solleva importanti riflessioni sulla tutela dei minori e sulla necessità di vigilare costantemente sui diritti dei più vulnerabili, affinché giustizia possa prevalere.

Un uomo di 57 anni, residente in un comune della Valle del Calore, è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti nei confronti della figlia minorenne. La denuncia, presentata ai Carabinieri, ha evidenziato un quadro di abusi fisici e restrizioni sulla giovane, con l'allontanamento della ragazza.

