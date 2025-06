Accordo tra Liberty Lines e Bounce una delle più grandi reti globali di deposito bagagli

Liberty Lines e Bounce uniscono le forze per rivoluzionare i tuoi viaggi: ora, prima di salire a bordo dei nostri mezzi veloci, potrai depositare comodamente il bagaglio in una delle oltre 30 mila sedi sparse in 100 Paesi. Questa partnership innovativa garantisce più libertà, comfort e praticità, rendendo ogni spostamento ancora più semplice e senza stress. Preparati a esplorare con la massima leggerezza!

Liberty Lines annuncia una nuova partnership con Bounce, una delle più grandi reti globali di deposito bagagli, con oltre 30 mila sedi in 100 Paesi.