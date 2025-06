Accordo Edp-Igat per impianto solare con stoccaggio da 3 GWh nel casertano

Un nuovo capitolo nell’energia sostenibile si apre nel Casertano: EDp e Igat, insieme al gruppo Siad, stanno per realizzare un impianto solare all’avanguardia in grado di generare 3,5 GWh di energia pulita, con un sistema di stoccaggio innovativo da 1 MWh. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella transizione energetica italiana. Scopriamo come questa collaborazione sta plasmando il futuro energetico del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Edp e Igat (gruppo Siad) hanno siglato un accordo per la realizzazione di un impianto solare in grado di produrre 3,5 GWh di energia pulita e di immagazzinarla in un sistema di batterie (Bess) con una capacità di 1 MWh. L'impianto – si legge in una nota – sarà realizzato presso il sito industriale di Igat in provincia di Caserta, avrà una capacità di picco di 2,5 Mw e sarà composto da oltre 3.400 pannelli fotovoltaici. Il sistema di stoccaggio potrà immagazzinare l'energia prodotta in eccesso nei momenti di bassa domanda e renderla disponibile quando necessario, fino ad accumulare energia per un massimo di due ore a piena potenza.

