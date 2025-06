Accoltellato alla stazione di Lambrate il vice ispettore Di Martino torna in servizio | Bentornato Christian

Dopo un grave episodio che aveva segnato profondamente la sua vita, l'ispettore Christian Di Martino torna in servizio con rinnovata determinazione e coraggio. La sua storia è un esempio di resilienza e dedizione, testimonianza delle straordinarie doti di professionalità che caratterizzano le forze dell’ordine italiane. Bentornato, Christian: il nostro rispetto e gratitudine sono con te. La sua rinascita rappresenta un messaggio di speranza e forza per tutta la comunità .

Milano, 17 giugno 2025 – Torna in servizio l'ispettore della polizia di Stato, Christian Di Martino, "esempio di quelle straordinarie doti di professionalitĂ , abnegazione e spirito di sacrificio che da sempre fanno grandi le donne e gli uomini delle nostre Forze di polizia. Bentornato, Christian ". Questo il messaggio, in un post su X, del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Lo scorso anno era stato gravemente ferito da un cittadino straniero mentre, con grande coraggio e senso del dovere, interveniva presso la stazione di Lambrate, a Milano, per difendere i passeggeri di un treno", spiega Piantedosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it