Accoglienza a prova di social Le nuove frontiere del turismo

Accoglienza a prova di social: le nuove frontiere del turismo sono qui per rivoluzionare il modo in cui viviamo e condividiamo le esperienze. In un’Italia pronta a segnare ancora record turistici, QN Quotidiano Nazionale ha scelto Rimini e il suggestivo Grand Hotel Fellini per un confronto innovativo. Un’occasione unica per esplorare come la digitalizzazione e l’autenticità possano creare un sistema di accoglienza irresistibile e all’avanguardia. La sfida è aperta: il futuro dell’ospitalità è già in atto.

Nel bel mezzo di una stagione turistica che si annuncia ancora una volta da record per il nostro Paese QN Quotidiano Nazionale, all’interno del ciclo Qn Distretti dedicato ai grandi ecosistemi produttivi italiani, ha organizzato un appuntamento speciale a Rimini per discutere proprio del sistema dell’accoglienza. Per farlo è stato scelto un luogo iconico come il Grand Hotel Rimini, il preferito da Federico Fellini, dove questa mattina dalle 10.30 alle 13.00 i protagonisti della filiera discuteranno di sostenibilitĂ , digitalizzazione, cambiamento climatico, nuove esigenze dei viaggiatori, crisi geopolitiche e ridefinizione dei modelli di ospitalitĂ . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Accoglienza a prova di social. Le nuove frontiere del turismo

