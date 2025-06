Accelerata sul viale poi perde il controllo della moto | impatto tremendo ferito motociclista

Un incidente improvviso e violento ha sconvolto il Viale a Nardò, quando un motociclista, in accelerata, ha perso il controllo della moto. La parte posteriore del veicolo si è staccata, frantumandosi in mille pezzi e disperdendo detriti lungo la strada. Fortunatamente, nonostante l'impatto devastante e il volo dalla sella, il centauro sta ricevendo assistenza medica e le autorità stanno indagando sulle cause di questa drammatica scena.

NARDO' – La parte posteriore della motocicletta si è letteralmente staccata e frantumata, disperdendo i detriti lungo il tragitto ai margini della carreggiata subito dopo il tremendo impatto. E fortunatamente il centauro, sbalzato dalla sella, dopo aver perso il controllo del mezzo, nonostante la.

