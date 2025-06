Accadde oggi | 17 giugno l’eclatante arresto di Enzo Tortora

Il 17 giugno 1983, un episodio che scosse profondamente l’Italia: l’arresto di Enzo Tortora, simbolo di integrità e professionalità. Tre mesi dopo, il suo dramma si concluse con un’inaspettata assoluzione, ma la sua vicenda lasciò un’impronta indelebile sulla giustizia italiana. Un ricordo di un’ingiustizia che insegna quanto sia importante difendere la verità. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che ancora oggi fa riflettere.

Tre mesi dopo, il presentatore fu condannato a dieci anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di stupefacenti. In appello, un anno dopo, fu ribaltata la sentenza: assolto in formula piena Era il 17 giugno 1983, quando . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com