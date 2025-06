Accadde oggi | 17 giugno 1983 l’eclatante arresto di Enzo Tortora

Il 17 giugno 1983 segna una delle pagine più oscure della giustizia italiana, con l'arresto e la successiva condanna di Enzo Tortora, celebre volto della televisione. Un episodio che mise in discussione i meccanismi giudiziari e la libertà di stampa, lasciando un'impronta indelebile nella memoria collettiva. Quella drammatica vicenda rappresenta ancora oggi un monito sulla fragilità delle nostre istituzioni e sul valore della verità. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa storia.

Tre mesi dopo, il presentatore fu condannato a dieci anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di stupefacenti. In appello, un anno dopo, fu ribaltata la sentenza: assolto in formula piena Era il 17 giugno 1983, quando .