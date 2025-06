Abruzzo regione della povertà cronica | lo spaccato del territorio e del Paese nel report Caritas

L’Abruzzo, regione spesso associata a bellezze naturali e tradizioni radicate, emerge invece come uno degli epicentri della povertà cronica in Italia. Secondo il recente report Caritas, nonostante un lieve rallentamento nel 2024, il numero di persone in difficoltà continua a crescere, smentendo la scusa della disoccupazione come unica causa. La realtà abruzzese ci invita a riflettere sulle sfide sociali ancora irrisolte: è tempo di agire concretamente per invertire questa tendenza.

Se in termini assoluti nel 2024 un rallentamento c'è, i poveri in Italia continuano ad aumentare e la "scusa" della disoccupazione non regge più, neanche in Abruzzo, regione che si distingue (in negativo) per essere una di quelle con la maggiore incidenza di cronicità e cioè di persone che da più.

