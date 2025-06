Abodi | Gattuso grande cuore Tifo per lui per la maglia dell'Italia e per chi ha il piacere di indossarla

Nel cuore di Roma, durante l’evento di apertura del centro tecnico federale della Federbocce, il ministro Andrea Abodi ha espresso il suo sostegno appassionato a Gattuso, simbolo di dedizione e grande cuore. Il privilegio di indossare la maglia azzurra rappresenta molto più di un onore: è una dirompente passione che unisce tifosi e atleti. Per lui, e per tutti coloro che credono nel valore dello sport, questo momento è un inno alla perseveranza e al sogno.

A margine della cerimonia di avvio dei lavori del centro tecnico federale della Federbocce, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: abodi - quot - gattuso - cuore

Euro 2032, Abodi: "A fine ottobre 2026 la lista dei cinque stadi". Quali sono le città candidate - Il tema degli stadi in Italia è di grande attualità, soprattutto in vista di Euro 2032, organizzato con la Turchia.

IL MINISTRO - Abodi: Gattuso? Gran cuore, tifo per lui e pet la maglia azzurra; Abodi: Gattuso nuovo ct dell'Italia? Ha un grande cuore. Faccio il tifo per lui.

Abodi: "Gattuso grande cuore. Tifo per lui, per la maglia dell'Italia e per chi ha il piacere di indossarla" - A margine della cerimonia di avvio dei lavori del centro tecnico federale della Federbocce, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha avuto modo di. Scrive calciomercato.com

Abodi 'Gattuso gran cuore, tifo per lui e la maglia azzurra' - "Rino Gattuso è una persona di grandissimo cuore, ha dimostrato competenza dal punto di vista tecnico e lo fa con una passione che gli riconosco da tempo. Come scrive tuttosport.com