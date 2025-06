Abita da 10 anni in una casa galleggiante abusiva di 200 metri quadri sul Ticino | multato per 85mila euro

Una storia che mette in luce i rischi e le conseguenze di un’occupazione non autorizzata: da dieci anni, un’abitazione galleggiante sul Ticino sfuggiva ai controlli, fino a quando la Guardia di Finanza ha scoperto l’illecito. La multa salata di 85mila euro rappresenta un monito per chi pensa di poter agire senza permesso. Ma cosa succederà ora? Continua a leggere.

La Guardia di Finanza ha scoperto una casa galleggiante abusiva di 200 metri quadrati, ancorata da 10 anni sulle sponde del Ticino. Il proprietario ci viveva senza aver mai ottenuto autorizzazioni o concessioni per occupare lo spazio demaniale. Per questo motivo è stato multato con una sanzione di 85mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anni - casa - galleggiante - abusiva

Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi) - Chanel Totti festeggia oggi il suo 18° compleanno, un traguardo speciale accolto con gioia nella casa di papà Francesco.

Varese, la casa galleggiante abusiva sul Ticino: da 10 anni mai pagata un’imposta, ora la multa da 85mila euro; Abita da 10 anni in una casa galleggiante abusiva di 200 metri quadri sul Ticino: multato per 85mila euro; Occupazione abusiva: maxi multa per una casa galleggiante da 200 mq a uso abitativo.

Varese, la casa galleggiante abusiva sul Ticino: da 10 anni mai pagata un’imposta, ora la multa da 85mila euro - La struttura di 200 metri quadri era ormeggiata sulle rive del fiume, ma il proprietario non aveva mai chiesto alcun permesso né ottenuto le autorizzazioni necessarie: è intervenuta la Guardia di Fina ... msn.com scrive

Sul Ticino una casa galleggiante di 200 metri quadri abusiva da 10 anni: maxi multa ai proprietari - La costruzione veniva utilizzata come seconda abitazione nei weekend o per brevi periodi, ma non era mai stata autorizzata ... Da milano.repubblica.it