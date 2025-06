Aaron Taylor-Johnson capelli arruffati e barba lunga irriconoscibile alla première di 28 anni dopo

Aaron Taylor-Johnson sorprende tutti alla première di "28 anni dopo" con un look inedito: capelli arruffati e barba lunga, irriconoscibile rispetto alle sue apparizioni precedenti. La star di Animali Notturni e Kraven il Cacciatore si presenta in una versione più audace, testando un nuovo stile in fase di sperimentazione. Tra i volti più attesi della serata, l’attore di 35 anni dimostra ancora una volta la sua capacità di sorprendere, lasciando il pubblico curioso di scoprire cosa riserverà il suo futuro nel cinema.

La star di Animali notturni e Kraven il Cacciatore si è presentato con un look inedito alla prima dell'atteso film diretto da Danny Boyle. Nuovo look in fase di sperimentazione per Aaron Taylor-Johnson. L'attore, 35 anni da poco, ha partecipato alla première londinese di 28 anni dopo, con un aspetto diverso da quello a cui aveva abituato stampa e fan. La star di Animali notturni è tra coloro che hanno preso parte al film di Danny Boyle, atteso secondo sequel del franchise dopo 28 giorni dopo del 2002 e 28 settimane dopo nel 2007. Il nuovo look di Aaron Taylor-Johnson Nonostante abbia mantenuto i suoi ricci naturali e spettinati, Taylor-Johnson mostrava dei capelli più lunghi del solito, con morbidi boccoli, e una barba più . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Aaron Taylor-Johnson, capelli arruffati e barba lunga, irriconoscibile alla première di 28 anni dopo

In questa notizia si parla di: aaron - taylor - johnson - anni

Aaron Taylor-Johnson Sarà il Nuovo James Bond? Un Indizio È nell’Orologio Omega! - Le voci sul prossimo James Bond si infiammano: Aaron Taylor-Johnson, con un indizio nell'orologio Omega, torna tra i favoriti.

Aaron Taylor-Johnson, nato nel 1990, è un talentuoso attore britannico noto per la sua straordinaria versatilità. Dai film indipendenti ai grandi blockbuster come Kraven the Hunter e Nosferatu, affronta sempre ruoli stimolanti e avvincenti che mettono in luce le Vai su Facebook

Tu guarda il tempismo. Mercoledì arriva nelle sale "28 Anni Dopo", e sempre mercoledì su Prime Video troverete 28 GIORNI DOPO, per un bel rewatch prima di vedere cosa accadrà a Jodie Comer e Aaron Taylor-Johnson nel nuovo film! #Cinema #28YearsL Vai su X

Aaron Taylor-Johnson, capelli arruffati e barba lunga, irriconoscibile alla première di 28 anni dopo; 28 Anni Dopo, al cinema il sequel con Jodie Comer e Aaron Taylor-Johnson; Tanti auguri, Aaron Taylor-Johnson, ecco i tuoi 5 film migliori.

Aaron Taylor-Johnson sorprende alla première di “28 anni dopo” con un look inedito - Johnson ha svelato un nuovo look alla première londinese di "28 anni dopo", diretto da Danny Boyle, insieme al cast che include Jodie Comer e Ralph Fiennes. Segnala ecodelcinema.com

Aaron Taylor-Johnson, capelli arruffati e barba lunga, irriconoscibile alla première di 28 anni dopo - L'attore, 35 anni da poco, ha partecipato alla première londinese di 28 anni dopo, con un aspetto diverso da quello a cui aveva abituato ... Secondo msn.com