’A veglia sulle aie’ Tra degustazioni e passeggiate

Immersi nel cuore della campagna toscana, "A Veglia sulle Aie" a Montespertoli offre un’esperienza autentica tra degustazioni, passeggiate e tradizioni secolari. Un’occasione unica per riscoprire il territorio attraverso lo sguardo delle sue aziende agricole, che si apriranno al pubblico fino al 19 agosto. Preparatevi a vivere momenti di convivialità, cultura e meraviglia sotto il cielo stellato: lasciatevi conquistare da questa festa indimenticabile.

MONTESPERTOLI Torna a Montespertoli " A veglia sulle aie ", festa promossa dal Comune di Montespertoli e patrocinata dalla Regione Toscana che invita cittadini, visitatori e famiglie a riscoprire il territorio attraverso il calore delle aie contadine, trasformate in spazi di incontro, cultura e buon vivere. Saranno nove le aziende agricole del territorio, che fino al prossimo 19 agosto apriranno le proprie porte. Si parte domani all’Enoteca I Lecci, presso l’omonimo Centro per la Cultura del Vino, con una serata realizzata in collaborazione con la Pro Loco Montespertoli, che prevede una cena conviviale e musica dal vivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it