A Taipei il governo cerca l’opposizione contro le minacce ibride

A Taipei, il governo ha avviato una strategia innovativa per affrontare le minacce ibride, coinvolgendo l’opposizione in un dialogo senza precedenti. Con la recente nomina di Lai come presidente, Taiwan dimostra di voler rafforzare la propria sicurezza nazionale attraverso consultazioni trasversali, aprendo un canale di comunicazione diretto con le principali forze politiche. Una mossa che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella difesa dell’isola.

Lai?Ching?te, da poco più di un anno presidente di Taiwan, ha deciso di aprire un canale di consultazione trasversale sulla sicurezza nazionale, convocando mercoledì un briefing a porte chiuse rivolto ai leader del Kuomintang e del Partito popolare di Taiwan. È la prima volta che, in un’unica sede, il ministero della Difesa, quello degli Esteri, il Mainland Affairs Council (ovvero l’agenzia governativa che si occupa delle relazioni delle relazioni con Cina, Hong Kong e Macao) e il National Security Bureau (agenzia di spionaggio) illustreranno congiuntamente la situazione al Parlamento. Secondo la portavoce dell’ufficio presidenziale, Karen?Kuo, l’incontro – proposto da Lai, leader del Partito progressista democratico, in occasione del primo anniversario della sua investitura lo scorso 20?maggio – è stato pensato per “assicurare che il Paese resti unito di fronte alle molteplici sfide” e per far sì che le opposizioni “comprendano appieno le principali minacce nazionali e le politiche correlate”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - A Taipei il governo cerca l’opposizione contro le minacce ibride

In questa notizia si parla di: taipei - governo - cerca - opposizione

TURKMENISTAN Sotto i 100 euro al mese la pensione ad Ashgabat; Chiang Kai-Shek non abita più qui; Cina: terminata 'con successo' l'operazione intorno a Taiwan.

A Taipei il governo cerca l’opposizione contro le minacce ibride - Il presidente taiwanese Lai Ching-te ha convocato un briefing sulla sicurezza nazionale a porte chiuse, invitando per la prima volta i vertici di Difesa, Esteri e intelligence a relazionare i leader d ... Riporta formiche.net

L'opposizione taglia i fondi al governo di Taipei - il piano originale proposto dal governo nel mese di agosto. Secondo asianews.it