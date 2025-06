A Style tv tanto Napoli e Nazionale! Gattuso uomo giusto per l’Italia

a stile TV tanto napoli e nazionale, Gattuso uomo giusto per l’Italia. Marco Fassone, ex dg del Napoli, sottolinea: “Gattuso ct? È una scelta azzeccata perché, oltre alla grinta, al Milan ha dimostrato grandi doti tecniche, sa fare gruppo e convincere a lottare per un obiettivo, qualità essenziali per guidare la nostra Nazionale verso il successo."

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla Giostra" di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Fassone, ex direttore generale del Napoli "Gattuso ct? È una scelta azzeccata perché al di là dell'uomo grinta, quando è stato con me al Milan fece molto bene ed ebbi modo di apprezzare le sue doti tecniche. Sa fare gruppo e convincere a lottare per un obiettivo e il problema della nazionale sta proprio nel poco attaccamento alla maglia, aspetto su cui lui certamente lavorerà. Gattuso è un uomo umile, allena in contesti difficilissimi ed ha sempre avuto situazioni difficili, non è mai capitato al posto giusto al momento giusto.

Gattuso verso la panchina azzurra: perché “Ringhio” può essere l’uomo giusto per rilanciare la Nazionale - Rino Gattuso potrebbe presto diventare il nuovo volto della nazionale azzurra, un nome che fa sognare i tifosi e riaccende le speranze di una qualificazione ai Mondiali.

