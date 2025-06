A sorpresa nuova Patch su FC 25 | migliora la stabilità

Se sei un appassionato di EA SPORTS FC 25, preparati a scoprire le novità del Title Update #16! Questa patch, già disponibile su PS4 e Xbox One e in arrivo presto su PS5, PC, Switch e Series X|S, porta miglioramenti significativi, tra cui una maggiore stabilità e ottimizzazioni per la modalità Carriera. Tra le correzioni più importanti, EA ha risolto il bug che disturbava il gameplay con il widget di EA Connect, garantendo un’esperienza di gioco più fluida e coinvolgente.

