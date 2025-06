a scuola di artigianato i mestieri fatti conoscere ai giovanissimi del grest

a scuola di artigianato. Un’opportunità unica per i giovani del grest di scoprire i mestieri manuali, mettersi alla prova e lasciarsi affascinare dal mondo creativo. Con pochi strumenti e tanta curiosità, i ragazzi hanno trascorso un pomeriggio di sole all’insegna dell’apprendimento e del divertimento, dimostrando che con passione e entusiasmo si può fare molto. Tutti hanno scoperto che l’arte del creare è un tesoro prezioso da coltivare.

Basta poco per impegnare un pomeriggio di sole divertendosi ed apprendendo: qualche cosmetico, del gel per capelli, un televisore smontato, del cuoio, delle ceramiche da dipingere, un po’ di farina da impastare e maschere da saldatura. Tutti strumenti che ieri i ragazzi e le ragazze dell’oratorio della Chiesa del Sacro Cuore del quartiere Robadello hanno potuto conoscere e sperimentare, in occasione del pomeriggio dedicato al progetto Grestartigiani “Ora et Labora“, organizzato dall’ Unione Artigiani e Imprese di Lodi in collaborazione con i parroci don Elia Croce e don Stefano Cantoni. Un’iniziativa che ha strappato un sorriso a tutti i partecipanti: ai ragazzi, che hanno potuto cimentasi con le attività di diversi artigiani che operano sul territorio, agli animatori, che si sono prestati come cavie alla “perfida“ creatività dei più piccoli per trucchi e acconciature stravaganti, ma anche agli artigiani stessi, che mettendosi in gioco hanno potuto spiegare e raccontare la sostanza, l’evoluzione e l’unicità del loro mestiere e della loro arte, patrimoni della comunità locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it