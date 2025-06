A Savignano e San Mauro Pascoli un' estate di laboratori arte e danza per prevenire il disagio giovanile

A Savignano e San Mauro Pascoli, un’estate all’insegna di arte e danza: laboratori pensati per coinvolgere i giovani e prevenire il disagio giovanile. I Comuni, insieme alla Comunità Papa Giovanni XXIII, riprendono le attività di educativa di strada da giovedì 19 giugno, offrendo uno spazio sicuro in cui i ragazzi possono esprimersi e trovare supporto. Un’occasione unica per costruire un futuro più sereno e consapevole, perché il benessere dei giovani è il cuore della nostra comunità.

