A rischio i servizi sociali nel Comune di Anagni | l’allarme della CGIL

I servizi sociali di Anagni sono in bilico, sollevando un forte allarme da parte della CGIL. La SPI CGIL di Frosinone Latina e la Lega SPI CGIL di Anagni si mobilitano per evidenziare i rischi che gravano su una delle categorie più fragili della popolazione locale. È fondamentale agire subito per salvaguardare l’assistenza sociale e garantire il sostegno a chi ne ha più bisogno.

SPI CGIL di Frosinone Latina congiuntamente con la Lega SPI CGIL di Anagni esprime grande preoccupazione per quanto sta accadendo nel settore dei servizi socio – assistenziali della città di Anagni, dove si rischia di avere gravissime ricadute negative proprio su quella fascia di popolazione più. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - A rischio i servizi sociali nel Comune di Anagni: l’allarme della CGIL

In questa notizia si parla di: cgil - anagni - servizi - rischio

