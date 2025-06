A Rimini ha aperto una spiaggia libera attrezzata e inclusiva Ed è gratis

A Rimini nasce una spiaggia libera e attrezzata, pensata per tutti: 232 ombrelloni gratuiti, gazebi per l'ombra, bagni e docce calde, con accessibilità totale anche per le persone con disabilità. Un progetto innovativo del Comune che mira a rendere il mare un luogo davvero inclusivo, dove ogni visitatore può vivere un’esperienza di relax e libertà. Perché il mare è di tutti, senza barriere.

Gazebi per stare all'ombra, bagni, docce calde e accessibilità garantita anche per le persone con disabilità. Il progetto del comune di Rimini che vuole promuovere un mare inclusivo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - A Rimini ha aperto una spiaggia libera, attrezzata e inclusiva. Ed è gratis

