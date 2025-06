A Riccione le star del volley al Summer Camp 2025 di New Volley Academy Forlì

A Riccione, le stelle del volley si sono riunite per la sesta edizione del Summer Camp 2025 di New Volley Academy Forlì, l’evento più atteso dai giovani appassionati. Dalla domenica, palestra gremita di entusiasmo nel cuore di questa manifestazione che unisce pallavolo e mare, creando un’esperienza indimenticabile per i partecipanti. Un’occasione unica di crescita e divertimento, dove talento e passione si incontrano sotto il sole estivo.

È partita domenica la rassegna di eventi legati alla settimana di pallavolo e mare più attesa dai giovani pallavolisti: la sesta edizione del Summer Camp 2025 di New Volley Academy Forlì. L’inaugurazione si è tenuta nel pomeriggio di domenica alla palestra della Scuola elementare Annika Brandi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - A Riccione le star del volley al Summer Camp 2025 di New Volley Academy Forlì

In questa notizia si parla di: volley - summer - camp - academy

Valtellina Summer League: il grande basket e volley animano l'estate della provincia di Sondrio - Presentata nella sede della Provincia di Sondrio, la Valtellina Summer League 2025 unisce basket e volley, valorizzando l’estate provinciale con sport, formazione giovanile e promozione turistica.

SUMMER CAMP 2025 – SI PARTE! Dal 16 Giugno al 26 luglio il divertimento si accende al Green Park con il nostro Camp Estivo targato Academy! Per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni Tutti gli sport, con un’attenzione speciale alla pallavolo Vai su Facebook

Conto alla rovescia per il Volley Camp 2025 dell'Academy; Summer Camp con Aliva Volley Alghero; Imoco Volley Camp 2025.

A Riccione le star del volley al Summer Camp 2025 di New Volley Academy Forlì - Il Summer Camp 2025 è patrocinato da Fipav Crer, Comitato Regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana di Pallavolo, da Csi Comitato di Forlì, e dal Comune di Riccione ... riminitoday.it scrive

New Volley Academy festeggia la promozione in serie D dopo la vittoria a Rimini - La New Volley Academy celebra la promozione in serie D con una vittoria decisiva a Rimini. Come scrive ilrestodelcarlino.it