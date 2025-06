A Reggio Calabria è difficile trovare l' amore | più del 65% i casi di ghosting

A Reggio Calabria, tra le onde dello Stretto e il profumo di mare, trovare l’amore non è sempre facile: i casi di ghosting superano il 65%. Secondo uno studio di Unobravo, nonostante il fascino delle sue spiagge e dei tramonti indimenticabili, questa città sembra riservare poche sorprese romantiche. Ma forse, il vero tesoro è nascosto proprio dove meno te lo aspetti: scopriremo insieme come conquistare il cuore in questa terra di passione e mistero.

Secondo uno studio, eseguito dagli esperti di Unobravo, la bella città Reggio Calabria non sarebbe tra le mete predilette per fare nuove conquiste. Nonostante le spiagge da cartolina, tramonti mozzafiato sullo Stretto, un’atmosfera calda e passionale, tutti ingredienti per far battere il cuore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - A Reggio Calabria è difficile trovare l'amore: più del 65% i casi di ghosting

